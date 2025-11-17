Palermo Futsal Club, sfiorato il colpaccio: sconfitta contro la capolista Akragas ​​

Esce sconfitto per 2-4 il Palermo Futsal Club del presidente Gabriele Pazzaglia contro l’Akragas Futsal. La capolista risponde alla doppietta di Gennaro e porta a casa i tre punti contro un ottimo Palermo, mai domo e sempre in partita.

Primo tempo

Il primo tempo si apre con due squadre che giocano a viso aperto. Pronti via e subito un’occasione per Di Chiara. Gli ospiti impongono il proprio gioco, chiamando presto in causa Sammartino. A passare in vantaggio è però la squadra rosanero grazie alla rete da pochi passi di Gennaro: il pivot insacca una perfetta palla in mezzo servita da Sujon.

Da qui inizia lo show dell’Akragas. Castiglione, il portiere, avanza spesso creando superiorità numerica e mettendo in difficoltà la difesa palermitana. Con due azioni praticamente fotocopia arrivano il pareggio di Granata e la rete del sorpasso firmata Toledo. Poco dopo Sammartino si supera con una parata strepitosa sempre su Toledo, togliendo il pallone dall’incrocio. Il primo tempo si chiude con una deviazione ancora di Gennaro, su assist di Chinnici, che impegna Castiglione.







Secondo tempo

Cillari e compagni provano a schiacciare il Palermo con un ritmo alto, ma Sammartino risponde sempre presente. La difesa rosanero regge l’urto e riparte in contropiede: proprio su una transizione orchestrata da Lucchese arriva il pareggio, ancora con Gennaro. L’attaccante salta Di Gangi e batte Castiglione di mancino da due passi.

Il pareggio però dura poco: la capolista torna a spingere e trova il nuovo vantaggio con Granata, sfruttando l’ennesima superiorità numerica creata da Castiglione.

Nel finale il Palermo si riversa in avanti. La Fiura e Sujon hanno tra i piedi due importanti occasioni per il pari, ma non trovano la precisione necessaria. A 40 secondi dalla sirena, con i rosanero sbilanciati in avanti usando il portiere di movimento, Castiglione approfitta della porta sguarnita e firma il 2-4 definitivo.

Prossimo appuntamento e U19

Dopo il grande successo per 2-10 contro il Giudecca, il Palermo Futsal Club inciampa nel big match contro l’Akragas, uscendo però tra gli applausi dei propri sostenitori per la prestazione offerta. Nonostante la sconfitta, gli uomini di mister Gentile hanno dato il 100%, sfiorando anche il colpaccio contro la capolista. Prossimo appuntamento sabato 22 novembre alle ore 17:00 contro la Polisportiva Real Sports.

È tempo di tornare in campo anche per l’U19: i giovani rosanero scenderanno in campo mercoledì 19 novembre in casa del Villaurea alle ore 19:30.