Foggia - Cavese, c'è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming / Serie C ​​

Il posticipo del Girone C di Serie C, Foggia – Cavese, si giocherà lunedì 17 novembre allo stadio “Pino Zaccheria” di Foggia. La partita avrà inizio alle ore 20:30 e sarà visibile sia in chiaro sia tramite Sky, oltre che in streaming.

Ecco tutte le informazioni utili per seguire il match. 🔍

📺 Foggia – Cavese in diretta in chiaro: dove vederla

La gara sarà trasmessa gratuitamente su Rai Sport, il canale della TV pubblica dedicato allo sport.







👉 Canale 58 del digitale terrestre

Grazie alla trasmissione in chiaro, tutti i tifosi potranno seguire la partita senza alcun costo, anche in streaming tramite RaiPlay.

🔴 Foggia – Cavese su Sky: il canale dedicato

La partita sarà trasmessa anche da Sky, che detiene i diritti del campionato di Serie C.

👉 Canale: 251 di Sky Sport

Gli abbonati potranno seguire il match anche in streaming attraverso Sky Go o su NOW.

💻 Dove vederla in streaming

RaiPlay ✅ (streaming gratuito del canale Rai Sport)

Sky Go ✅ (per chi guarda tramite abbonamento Sky)

NOW ✅ (piattaforma online di Sky)

🕣 Orario del calcio d’inizio

Data: lunedì 17 novembre

Orario: 20:30

Stadio: Pino Zaccheria di Foggia