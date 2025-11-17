Foggia – Cavese, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming / Serie C
Il posticipo del Girone C di Serie C, Foggia – Cavese, si giocherà lunedì 17 novembre allo stadio “Pino Zaccheria” di Foggia. La partita avrà inizio alle ore 20:30 e sarà visibile sia in chiaro sia tramite Sky, oltre che in streaming.
Ecco tutte le informazioni utili per seguire il match. 🔍
📺 Foggia – Cavese in diretta in chiaro: dove vederla
La gara sarà trasmessa gratuitamente su Rai Sport, il canale della TV pubblica dedicato allo sport.
👉 Canale 58 del digitale terrestre
Grazie alla trasmissione in chiaro, tutti i tifosi potranno seguire la partita senza alcun costo, anche in streaming tramite RaiPlay.
🔴 Foggia – Cavese su Sky: il canale dedicato
La partita sarà trasmessa anche da Sky, che detiene i diritti del campionato di Serie C.
👉 Canale: 251 di Sky Sport
Gli abbonati potranno seguire il match anche in streaming attraverso Sky Go o su NOW.
💻 Dove vederla in streaming
RaiPlay ✅ (streaming gratuito del canale Rai Sport)
Sky Go ✅ (per chi guarda tramite abbonamento Sky)
NOW ✅ (piattaforma online di Sky)
🕣 Orario del calcio d’inizio
Data: lunedì 17 novembre
Orario: 20:30
Stadio: Pino Zaccheria di Foggia