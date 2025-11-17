Trapani k.o. a Potenza, Aronica: "Tanto rammarico, è mancato un pizzico di fortuna" ​​

Si è interrotta a tre la striscia di vittorie consecutive del Trapani. I granata hanno perso 2 – 1 sul campo del Potenza, nonostante la superiorità numerica per più di un tempo. Salvatore Aronica ha espresso tutta la delusione per un risultato negativo.

“Il rammarico è tanto, perché potevamo sicuramente fare meglio e auspicavamo un risultato diverso. Due disattenzioni ci sono costate la gara e i tre punti – afferma – . È mancato un pizzico di fortuna. Nel secondo tempo abbiamo giocato a una porta: abbiamo cercato di allargarli con un attaccante in più, sfruttando la superiorità numerica. Il primo gol ci ha cambiato i piani tattici”.

Sul finale i granata si sono giocati la carta del FVS: “È un sospetto rigore su Grandolfo: il giocatore parlava di una trattenuta di maglia. Abbiamo chiamato, ma le immagini poco nitide non lasciano spazio agli arbitri di vedere effettivamente quello che è successo. Dal campo il ragazzo mi ha confermato – e poi anche negli spogliatoi – che gli hanno tirato la maglia e che fosse un rigore netto”.







