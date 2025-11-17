GdS - "Palermo, sei partite per capire cos'è questa squadra" ​​

“Trentasei giorni per capire cos’è questo Palermo“. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia sottolinea come le prossime sei partite diranno molto sul futuro della squadra, che finora è stata double face: bella e feroce nelle prime quattro partite, bruttina e molle nelle altre otto.

Inzaghi deve trovare le micce per riaccendere una squadre che s’è spenta al primo battito d’ali di farfalla. Rivitalizzare la manovra offensiva è un obbligo, dare più varietà in fase d’impostazione anche. In questi giorni si sta provando di tutto e di più, com’è giusto che sia quando le cose non funzionano.

Questi 36 giorni e queste sei partite serviranno per capire cos’è il Palermo e se quelle prime quattro partite iniziali sono state davvero un inganno o si possono reinterpretare. Le ultime parole di Inzaghi devono suonare come un monito per tutti: se l’allenatore le ha dette, è perché non è più contento come due mesi fa.







