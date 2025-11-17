“Mi manda Monastra”, nuova puntata oggi alle 14 sul sito e su Facebook ​​

Il Palermo prepara la sfida contro l’Entella dopo aver metabolizzato la sconfitta di Castellammare di Stabia. Inzaghi pensa a qualche novità ma non sembra esserci una rivoluzione all’orizzonte.

C’è da cambiare qualcosa in squadra, anche dal punto di vista tattico? Va valorizzato qualche giovane? Sono alcuni dei quesiti che verranno affrontati nella trasmissione “Mi manda Monastra”, condotta dal direttore di Stadionews Guido Monastra con Roberto Parisi. Ospiti Valerio Norrito, Flavio Norrito e Riccardo Vivona, i ragazzi de “Il Salotto del Pallone“, noti content creator da milioni di visualizzazioni tra YouTube, Instagram e TikTok.

Appuntamento come sempre alle 14 dalla ristobottega “L’angolo di Porticello” di via delle Alpi, a Palermo. La trasmissione andrà in onda sui siti e sulle pagine Facebook di Stadionews, BlogSicilia e RadioTime e sul canale YouTube di BlogSicilia.







Come sempre ci sarà la possibilità di interagire con la trasmissione, inviando commenti e domande. Ampio spazio sarà dedicato all’Athletic Palermo, che ha conquistato una storica vittoria contro la Reggina. Ne parleremo insieme ad Antonio Cottone, vice presidente del club nerorosa.

