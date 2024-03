Repubblica – “L’occasione Lecco: il Palermo può rialzarsi con il fanalino di coda”

“Trovare l’equilibrio in difesa, convincere col gioco, stupire in trasferta ma – soprattutto – tornare alla vittoria che manca da tre giornate“. Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica che parla di un’occasione d’oro per il Palermo impegnato nella trasferta di Lecco.

Gli uomini di Corini, dopo il pari con la Cremonese e le due batoste contro Ternana e Brescia, proveranno a rialzare la testa al Rigamonti Ceppi, forti di un seguito di un migliaio di tifosi e di una verve realizzativa seconda solo al Parma.

Il Lecco, inoltre, vive uno dei suoi peggiori momenti a causa della contestazione dei sostenitori che poco gradiscono le uscite di Patron Di Nunno. Per questo motivo il Genio tenterà il tutto per tutto contro un avversario ferito, a iniziare dall’accantonare il turn over che non ha portato i frutti sperati.