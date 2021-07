MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Ronaldinho sbarca in Sicilia. Il pallone d’oro ed ex calciatore di Barcellona, Milan e Psg è arrivato giovedì sera a Taormina per una cerimonia tutta in suo onore. Domenica infatti riceverà il Champions charity award nel corso di una manifestazione organizzata e promossa da EvenTao, Nations Award.

Ronaldinho infatti fa parte di quei personaggi a cui viene assegnato il noto premio per essersi distinti nel mondo della beneficienza. Al momento il Gaucho si gode Taormina e le sue bellezze, prestandosi ai selfie con i fan e fermandosi per un saluto.

Inoltre, l’ex stella promuoverà con la sua immagine anche un vino: un nero d’Avola che fa parte del progetto Wine of Champions di Fabio Cordella. Lo riporta l’edizione odierna di Repubblica.

GDS – “PALERMO IN RITIRO ARRIVA FELLA: FRENATA PER CIANCI”