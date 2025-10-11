Retegui: "Infortunio Kean? Ho parlato con lui, non dovrebbe essere grave" ​​

Parla Mateo Retegui. Il centravanti azzurro, protagonista nel match contro l’Estonia con un rigore sbagliato ma anche con il gol del raddoppio, ha commentato la prestazione ai microfoni nel post-partita. L’ex Atalanta si è soffermato anche sulle condizioni di Kean, uscito anzitempo per infortunio.

“Mi dispiace per l’infortunio di Kean, ma ho parlato con lui e non dovrebbe essere nulla di grave – ha rivelato -. Abbiamo tanti buoni attaccanti: Pio Esposito è entrato e ha fatto un partitone, per me”.

Sulla gara: “Abbiamo giocato una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Però dobbiamo continuare a migliorare, restando con i piedi per terra. Il rigore sbagliato? Può succedere. L’importante è avere la forza di riprendere la palla, calciare di nuovo e segnare.”







