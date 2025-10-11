Retegui: “Infortunio Kean? Ho parlato con lui, non dovrebbe essere grave”
Parla Mateo Retegui. Il centravanti azzurro, protagonista nel match contro l’Estonia con un rigore sbagliato ma anche con il gol del raddoppio, ha commentato la prestazione ai microfoni nel post-partita. L’ex Atalanta si è soffermato anche sulle condizioni di Kean, uscito anzitempo per infortunio.
“Mi dispiace per l’infortunio di Kean, ma ho parlato con lui e non dovrebbe essere nulla di grave – ha rivelato -. Abbiamo tanti buoni attaccanti: Pio Esposito è entrato e ha fatto un partitone, per me”.
Sulla gara: “Abbiamo giocato una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Però dobbiamo continuare a migliorare, restando con i piedi per terra. Il rigore sbagliato? Può succedere. L’importante è avere la forza di riprendere la palla, calciare di nuovo e segnare.”
LEGGI ANCHE
LE PAGELLE DI ESTONIA – ITALIA