Rinaudo: "Il Palermo è una corazzata. Inzaghi bravo a toccare i punti giusti" ​​

Leandro Rinaudo, ex dirigente del Palermo, è stato intervistato per PianetaSerieB e ha parlato del cammino dei rosanero, ora attesi dalla difficile trasferta sul campo del Cesena.

“Il Palermo è una squadra forte, costruita in maniera profonda in modo tale da poter contare sui cambi che possano subentrare e risolvere qualsiasi momento, senza far sentire l’assenza di chi sta giocando con più continuità. È un organico costruito per vincere, con una forza sotto il punto di vista tecnico, fisico e dell’esperienza per determinati giocatori. Sicuramente è la grande favorita per la vittoria del campionato. È vero, la Serie B non è per nulla scontata, ma è ben visibile che il Palermo sia una corazzata e abbia i pronostici dalla propria parte. È allenata da un tecnico che è una certezza per la categoria, per l’esperienza e la capacità che ha nello sviluppare e gestire un gruppo sotto il punto di vista anche morale, non solo tecnico. Le condizioni per salire in Serie A ci sono tutte”, afferma.

“Palermo è particolare sotto il punto di vista positivo e sotto quello negativo – continua Rinaudo – . È una piazza che dà tanto e, se si accende l’entusiasmo, può essere una marcia in più per la squadra e per Pippo. Normale che sia determinante la continuità dei risultati per mantenere acceso l’entusiasmo, come sta accadendo adesso. Inzaghi è stato bravo fin dal primo momento a toccare i punti giusti con la piazza e con i giornalisti. Lo conosco bene perché ho avuto il piacere di lavorarci insieme a Venezia, è un allenatore che ci tiene alla cura dei particolari, molto puntiglioso. È bravo, per questo non cadrà nell’errore di pensare di potercela fare con tranquillità. Sono sicuro che sappia cosa trasmettere alla squadra per mantenere alta l’attenzione”.







