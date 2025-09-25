Palermo, c'è lesione per Ranocchia: i tempi di recupero ​​

Il problema muscolare che ha costretto Filippo Ranocchia ad abbandonare il campo dopo soli venti minuti nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese è meno grave del previsto, ma comunque il Palermo dovrà fare a meno del centrocampista per diverse partite. Gli esami clinici strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, stabilendo tempi di recupero stimati tra 14 e 20 giorni.

Il numero 10 sarà quindi costretto a saltare le prossime partite di campionato contro Cesena, Venezia e Spezia. La sosta e il periodo di riabilitazione consentiranno a Ranocchia di recuperare pienamente senza rischiare ricadute, garantendo al contempo a Pippo Inzaghi di pianificare le rotazioni della squadra con maggiore chiarezza.

Il rientro del centrocampista è previsto per domenica 19 ottobre, quando il Palermo ospiterà al “Barbera” il Modena alle ore 15. Per quella gara Ranocchia dovrebbe essere a disposizione, pronto a riprendere il suo ruolo da protagonista nel centrocampo dei rosanero.







