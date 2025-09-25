Cesena - Palermo, arbitra Massa: sei precedenti con i rosa ​​

Sarà Davide Massa, della sezione di Imperia, l’arbitro designato per Cesena-Palermo, gara in programma sabato 27 settembre alle ore 15:00, valida per la quinta giornata del campionato di Serie B.

Il fischietto ligure ha già diretto i rosanero in sei occasioni, con un bilancio di quattro pareggi: tra questi, i 3-3 contro il Parma e il 2-2 con la Cremonese nella stagione 2023/24, l’1-1 con il Pescara in Serie A nel 2016/17 e lo 0-0 contro l’Empoli nell’annata precedente.

L’unica vittoria del Palermo con Massa in campo risale alla stagione 2011/12, quando i siciliani superarono 2-0 il Lecce. L’unica sconfitta, invece, è arrivata cinque anni più tardi, nel pesante 0-3 casalingo contro il Napoli al “Barbera”.







Ad assistere Massa ci saranno Lo Cicero e Belsanti, mentre il quarto ufficiale sarà Diop. Al VAR è stato designato Maresca, con Maggioni in qualità di AVAR.

La designazione completa

CESENA – PALERMO h. 15:00

MASSA

LO CICERO – BELSANTI

IV: DIOP

VAR: MARESCA

AVAR: MAGGIONI

LEGGI ANCHE

LE PROBABILI FORMAZIONI

INZAGHI HA PROMOSSO LA LINEA VERDE