Cesena – Palermo, ultras romagnoli in silenzio la prima mezz’ora: la motivazione
Gli Ultras del Cesena hanno annunciato che rimarranno in silenzio per i primi 30 minuti della partita contro il Palermo, in programma sabato pomeriggio. La protesta nasce in risposta all’obbligo della tessera del tifoso imposto ai sostenitori rosanero per poter assistere alla trasferta.
“Sabato resteremo in silenzio per i primi 30 minuti, con un solo striscione esposto in balaustra. Dal 31° minuto, però, dovrà esplodere tutta la rabbia per ciò che ci stanno togliendo”, si legge nel comunicato diffuso dalla Curva Mare.
Non è la prima volta che la tifoseria cesenate manifesta solidarietà verso quella del Palermo. Già nella scorsa stagione, in occasione della stessa sfida, la Curva Mare scelse di disertare lo stadio per protestare contro il divieto imposto ai residenti di Palermo di seguire la squadra in trasferta.
Si tratta quindi di un nuovo gesto di vicinanza alla tifoseria rosanero, che anche stavolta risponderà presente: secondo gli ultimi dati, saranno oltre 1.000 i tifosi del Palermo attesi nel settore ospiti dello stadio “Manuzzi”.
