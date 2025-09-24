Cesena – Palermo, febbre rosanero: oltre mille tifosi attesi al “Manuzzi” ​​

Sale l’entusiasmo per il big match di Serie B tra Cesena e Palermo, in programma sabato al “Manuzzi”. Una sfida che profuma di alta classifica e che vedrà un seguito importante di tifosi rosanero al fianco della squadra di Pippo Inzaghi.

Sono già 2.807 i biglietti venduti, di cui 1.038 nel settore ospiti. Numeri che confermano, ancora una volta, la passione e la fedeltà dei sostenitori palermitani, pronti a riempire le gradinate anche lontano dal “Barbera”.

La prevendita per Cesena – Palermo, iniziata lo scorso 22 settembre, ha registrato un vero e proprio boom già nelle prime ore: tra le 15 e le 19 del giorno di apertura sono stati staccati 1.549 tagliandi, ben 766 per il settore ospiti. Un dato che racconta da solo la voglia dei tifosi rosanero di sostenere la propria squadra anche in trasferta, trasformando ogni gara in una festa di colori e cori.







Nonostante i recenti divieti che hanno penalizzato le trasferte del Palermo, la risposta della tifoseria non è mai mancata. Anche in Romagna si preannuncia quindi un sostegno caloroso e compatto, pronto a spingere Inzaghi e i suoi ragazzi verso un risultato di prestigio in uno dei campi più difficili della categoria.

