Trapani – Catania, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming / Serie C ​​

Atmosfera da grande evento in Sicilia per il derby tra Trapani e Catania, valido per la sesta giornata del girone C di Serie C. La sfida si giocherà mercoledì 24 settembre allo stadio “Provinciale” di Erice con fischio d’inizio alle ore 20.30.

👉 Nonostante il divieto imposto agli spettatori etnei di recarsi in trasferta, i tifosi avranno la possibilità di seguire il match in diretta tv e streaming. La Lega Pro ha infatti comunicato che la partita sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, oltre che sui canali Sky.

Trapani – Catania in tv e streaming: tutte le info 📺💻

Ecco nel dettaglio come seguire il derby di Sicilia:







Partita : Trapani – Catania

Data : mercoledì 24 settembre

Orario : 20.30

Stadio : Provinciale (Erice)

Canale TV : Rai Sport, Sky Sport 259

Streaming: Rai Play, Sky Go, NOW

Un’occasione imperdibile per vivere tutte le emozioni del derby, disponibile anche gratuitamente in chiaro su Rai Sport e Rai Play.

Derby di Sicilia: la situazione delle due squadre 🔥

Il Trapani di Salvatore Aronica arriva al big match ancora imbattuto in campionato: tre vittorie e due pareggi, con una penalizzazione di 8 punti che pesa in classifica ma non cancella l’ottimo avvio.

Il Catania, invece, dopo un solo punto conquistato nelle ultime due gare, cerca il riscatto per restare agganciato alla zona alta e non perdere terreno dalla capolista Salernitana, attualmente a +5.