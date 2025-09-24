Athletic Palermo – Igea Virtus, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming / Serie D ​​

Turno infrasettimanale di grande interesse per il campionato di Serie D – Girone I. L’Athletic Club Palermo di Emanuele Ferraro torna in campo mercoledì 24 settembre, alle ore 16, al Velodromo “Paolo Borsellino”, dove ospiterà l’Igea Virtus. Una sfida dal sapore speciale, valida per la quarta giornata di campionato, che promette emozioni e spettacolo.

👉 L’Athletic Palermo arriva dal pareggio contro la Sancataldese e cerca conferme. Di fronte ci sarà però una delle capoliste del girone: la formazione guidata da Marra ha raccolto 7 punti in tre partite e domenica ha superato con un netto 3 – 0 l’Acireale, confermando la propria solidità.

Athletic Palermo – Igea Virtus in diretta tv e streaming 🖥️📱

Buone notizie per tutti i tifosi nerorosa e gli appassionati di Serie D: Athletic Palermo – Igea Virtus sarà visibile in diretta streaming gratuita e in chiaro.







✅ Diretta streaming gratuita

📍 Dove vederla: canale YouTube ufficiale dell’Athletic Club Palermo

💻 Disponibile su: smartphone, tablet, PC e smart TV

Un’occasione imperdibile per seguire in tempo reale le gesta dell’Athletic Palermo, con la possibilità di vivere ogni azione anche a distanza. La trasmissione sarà accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a internet, garantendo così la massima fruibilità a tutti i tifosi.