Europa League, 1a giornata: la Roma fa visita al Nizza ​​

Europa League, 1a giornata: la Roma fa visita al Nizza

Redazione 24/09/2025 11:17

Torna l’Europa League e sono due le squadre impegnate. La Roma gioca sul campo del Nizza, mentre il Bologna affronta in trasferta l’Aston Villa.

LE PARTITE

Mercoledì 24 settembre

Midtjylland – Sturm Graz: ore 18.45



PAOK – Maccabi Tel Aviv: ore 18.45

Nizza – Roma: ore 21.00

Betis Siviglia – Nottingham Forest: ore 21.00

Stella Rossa – Celtic: ore 21.00

Friburgo – Basilea: ore 21.00

Dinamo Zagabria – Fenerbahce: ore 21.00

Malmoe – Ludogorets: ore 21.00

Braga – Feyenoord: ore 21.00

Giovedì 25 settembre

Lille – Brann: ore 18.45

Go Ahead Eagles – Steaua Bucarest: ore 18.45

Aston Villa – Bologna: ore 21.00

Salisburgo – Porto: ore 21.00

Stoccarda – Celta Vigo: ore 21.00

Utrecht – Lione: ore 21.00

Young Boys – Panathinaikos: ore 21.00

Ferencvaros – Viktoria Plzen: ore 21.00

Rangers – Genk: ore 21.00

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *