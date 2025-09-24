Europa League, 1a giornata: la Roma fa visita al Nizza
Torna l’Europa League e sono due le squadre impegnate. La Roma gioca sul campo del Nizza, mentre il Bologna affronta in trasferta l’Aston Villa.
LE PARTITE
Mercoledì 24 settembre
Midtjylland – Sturm Graz: ore 18.45
PAOK – Maccabi Tel Aviv: ore 18.45
Nizza – Roma: ore 21.00
Betis Siviglia – Nottingham Forest: ore 21.00
Stella Rossa – Celtic: ore 21.00
Friburgo – Basilea: ore 21.00
Dinamo Zagabria – Fenerbahce: ore 21.00
Malmoe – Ludogorets: ore 21.00
Braga – Feyenoord: ore 21.00
Giovedì 25 settembre
Lille – Brann: ore 18.45
Go Ahead Eagles – Steaua Bucarest: ore 18.45
Aston Villa – Bologna: ore 21.00
Salisburgo – Porto: ore 21.00
Stoccarda – Celta Vigo: ore 21.00
Utrecht – Lione: ore 21.00
Young Boys – Panathinaikos: ore 21.00
Ferencvaros – Viktoria Plzen: ore 21.00
Rangers – Genk: ore 21.00