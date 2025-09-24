Serie D Girone I, 4a giornata: l'Athletic Palermo riceve l'Igea Virtus ​​

Redazione 24/09/2025 11:12

Super sfida nel turno infrasettimanale di Serie D. L’Athletic Palermo riceve al Velodromo l’Igea Virtus, squadra che fin qui ha raccolto 7 punti ed è in cima alla classifica. Il Gela affronta la Vigor Lamezia, mentre il Castrum Favara, l’altra ‘capolista’, gioca contro la Nissa.

LE PARTITE

Acireale – Messina: ore 15

Enna – Savoia: ore 15



Gela – Vigor Lamezia: ore 15

Nissa – Castrum Favara: ore 15

Paternò – Ragusa: ore 15

Athletic Palermo – Igea Virtus: ore 16

Sambiase – Vibonese: ore 16

Milazzo – Sancataldese: ore 18

Reggina – Gelbison: ore 20.30

