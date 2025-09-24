Serie D Girone I, 4a giornata: l’Athletic Palermo riceve l’Igea Virtus
Super sfida nel turno infrasettimanale di Serie D. L’Athletic Palermo riceve al Velodromo l’Igea Virtus, squadra che fin qui ha raccolto 7 punti ed è in cima alla classifica. Il Gela affronta la Vigor Lamezia, mentre il Castrum Favara, l’altra ‘capolista’, gioca contro la Nissa.
LE PARTITE
Acireale – Messina: ore 15
Enna – Savoia: ore 15
Gela – Vigor Lamezia: ore 15
Nissa – Castrum Favara: ore 15
Paternò – Ragusa: ore 15
Athletic Palermo – Igea Virtus: ore 16
Sambiase – Vibonese: ore 16
Milazzo – Sancataldese: ore 18
Reggina – Gelbison: ore 20.30