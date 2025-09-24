Serie C Girone C, 6a giornata: c'è Trapani - Catania ​​

Redazione 24/09/2025 11:08

Turno infrasettimanale di Serie C, con il derby Trapani – Catania in copertina. Il Siracusa, ancora a zero punti, riceve il Potenza.

LE PARTITE

Cavese – Latina: ore 18.30

Cosenza – Giugliano: ore 18.30



Foggia – Casertana: ore 18.30

Salernitana – Audace Cerignola: ore 18.30

Siracusa – Potenza: ore 18.30

Sorrento – Casarano: ore 18.30

Trapani – Catania: ore 20.30

Atalanta U23 – Crotone: ore 20.45

Monopoli – Altamura: ore 20.45

Picerno – Benevento: ore 20.45

