Serie C Girone C, 6a giornata: c’è Trapani – Catania
Turno infrasettimanale di Serie C, con il derby Trapani – Catania in copertina. Il Siracusa, ancora a zero punti, riceve il Potenza.
LE PARTITE
Cavese – Latina: ore 18.30
Cosenza – Giugliano: ore 18.30
Foggia – Casertana: ore 18.30
Salernitana – Audace Cerignola: ore 18.30
Siracusa – Potenza: ore 18.30
Sorrento – Casarano: ore 18.30
Trapani – Catania: ore 20.30
Atalanta U23 – Crotone: ore 20.45
Monopoli – Altamura: ore 20.45
Picerno – Benevento: ore 20.45