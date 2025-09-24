Baldini: "Io ct U21? Lo speravo, ma non ci credevo più. Emozioni forti" ​​

“Lo speravo ma non ci credevo più, vista anche l’età. Però si vede che il destino ci ha messo lo zampino”. Lo dice Silvio Baldini riguardo al suo incarico di ct dell’Under 21. L’ex Palermo ne ha discusso su Tuttomercatoweb.

“Gravina, anche in un momento di difficoltà, ha avuto il coraggio di fare una scelta di un tecnico con le mie caratteristiche. Spero di ripagarlo. Avere coraggio in un momento di difficoltà non è facile”.

“Sono emozioni forti. Posso solo dire che il giorno dopo sono andato al cimitero a parlare con mio padre…Meritava che uno dei suoi figli facesse qualcosa per cui sarebbe stato orgoglioso”.





