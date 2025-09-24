Udinese – Palermo 2 – 1, le pagelle dei quotidiani
Il Palermo perde e viene eliminato dall’Udinese che nel prossimo turno di Coppa Italia incontrerà la Juventus. Fatali i due gol presi alla fine del primo tempo, ma secondo i giornali di oggi non è tutto da buttare.
I voti:
Giornale di Sicilia: Joronen 7; Pierozzi 6 (dal 1′ s.t. Augello 5,5), Peda 7, Veroli 5,5; Gyasi 6 (dal 1′ s.t. Ranocchia s.v., dal 20′ s.t. Segre 6), Gomes 6,5, Blin 6, Giovane 5 (dal 14′ s.t. Brunori 5,5); Le Douaron 6 (dal 1′ s.t. Palumbo 6), Vasic 5.5; Corona 6
Corriere dello Sport: Joronen 6.5; Pierozzi 5.5 (dal 1′ s.t. Augello 6), Peda 6.5, Veroli 5; Gyasi 5.5 (dal 1′ s.t. Ranocchia s.v., dal 20′ s.t. Segre 6), Gomes 6, Blin 6, Giovane 5 (dal 14′ s.t. Brunori 6); Le Douaron 6 (dal 1′ s.t. Palumbo 6), Vasic 6; Corona 5
Gazzetta dello Sport: Joronen 5.5; Pierozzi 6 (dal 1′ s.t. Augello 6), Peda 7, Veroli 5.5; Gyasi 6 (dal 1′ s.t. Ranocchia 6, dal 20′ s.t. Segre 6.5), Gomes 5.5, Blin 6, Giovane 5 (dal 14′ s.t. Brunori 5.5); Le Douaron 5.5 (dal 1′ s.t. Palumbo 7), Vasic 6.5; Corona 5.5
2 thoughts on “Udinese – Palermo 2 – 1, le pagelle dei quotidiani”
Per me Corona bocciato , in alcuni momenti direi supponente, come spesso accade ai giovani attaccanti. L’errore più grande è stato tenerlo andava mandato in c a giocare titolare ma anche alla Reggiana che lo voleva .
Magari lo si faceva rientrare l’anno prossimo. Confermo quello che ho scritto la società deve pensare ad una punta forte esperta e di qualità che sia un ricambio sicuro e non una scommessa. Spero che osti faccia una riflessione veloce su questo argomento. Devo dire che anche Inzaghi è ritornato in terra ieri corona poteva giocare il 2!tempo e nel primo schierare Poja o Brunori. Mi dispiace moltissimo dover uscire dalla coppa subito così e contro una Udinese secondo me molto modesta. Giocare la con la Juve ( naturalmente perdendo) sarebbe stata una bella vetrina ma anche una scia di A che ci meritavamo.
Alla GDS hanno sbagliato canale