Palermo, esami per Ranocchia: a rischio la presenza col Cesena ​​

La nota stonata della trasferta di Udine riguarda Filippo Ranocchia, costretto a lasciare il campo dopo appena 20 minuti nella sfida di Coppa Italia a causa di un problema fisico. Le condizioni del centrocampista sono da monitorare.

Ranocchia si sottoporrà a esami clinici nella giornata di giovedì 25 settembre. Al momento non trapela grande preoccupazione, ma la sua presenza nel big match di Cesena appare difficile. Molto dipenderà dall’esito dei controlli, anche perché il calendario è fitto di impegni ravvicinati e i tempi di recupero rischiano di essere troppo ristretti.

Dopo Cesena, il Palermo tornerà in campo martedì 30 settembre contro il Venezia, e anche in quell’occasione Ranocchia potrebbe non essere a disposizione. Più realistico ipotizzare un rientro per la gara successiva contro lo Spezia, anche se sarà l’esito degli esami a definire con precisione i tempi di recupero.







Inzaghi dovrà quindi individuare l’alternativa più adatta in mezzo al campo, considerando che Ranocchia fin qui era stato uno dei titolari fissi. La soluzione più logica porta a Blin, protagonista di una buona prova contro l’Udinese e finora utilizzato soprattutto nei finali di partita. In corsa anche Gomes, che però il tecnico tende a impiegare in ruoli meno legati all’impostazione del gioco.

