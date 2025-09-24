Bereszynski: "Il Palermo ha un progetto importante. Pronto a dare una mano" ​​

Bartosz Bereszynski è intervenuto nella sua prima conferenza stampa come nuovo difensore del Palermo e ha spiegato come sia nata l’opportunità di vestire la maglia rosanero: “Il primo contatto è arrivato un paio di settimane fa, ho parlato con il direttore Osti con cui ho condiviso tanti anni. Mi sono convinto subito, sono molto contento di essere qui”.

Il difensore ha parlato anche del rapporto con Bani, altro rinforzo d’esperienza ed ex capitano del Genoa: “Ci siamo affrontati tante volte da avversari, ora siamo insieme a Palermo e puntiamo a raggiungere i nostri obiettivi. Metteremo tutta la nostra esperienza al servizio della squadra e dei colori rosanero”. Bereszynski ha rassicurato sulle sue condizioni: “Fisicamente sto bene, mi sono allenato con intensità e mi sento pronto. Il mister deciderà se e quando schierarmi, ma sono a disposizione”.

Grande disponibilità anche sul piano tattico: “Ho giocato in vari ruoli, dal terzino sinistro al braccetto fino al quinto. Mi adatto senza problemi, l’importante è dare un contributo alla squadra. La prossima partita è sempre la più importante: ora pensiamo al Cesena, poi passo dopo passo guarderemo avanti”.







L’ex Sampdoria ha anche ricordato i suoi trascorsi: “A Genova ho vissuto otto anni e mezzo bellissimi, mentre a Napoli lo Scudetto è stata un’esperienza unica. Qui a Palermo sento la stessa passione della gente, spero di regalare soddisfazioni ai tifosi”.

Infine, un commento sulla gara di Coppa Italia contro l’Udinese: “Abbiamo fatto un buon primo tempo e un bel finale, meritavamo qualcosa in più. Dispiace per il risultato e le occasioni sprecate, ma la squadra ha dimostrato di essere pronta. Ognuno avrà il suo spazio, c’è fiducia e ora pensiamo alla sfida di sabato”.

