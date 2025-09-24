Serie D, colpo del Gela: preso Mbakogu / UFFICIALE ​​

Il Gela piazza un colpo a sorpresa e annuncia l’arrivo di Jerry Mbakogu. L’attaccante nigeriano, classe 1992, è il nuovo rinforzo biancazzurro.

Giocatore esperto, con alle spalle stagioni in Serie B e un passato importante anche in Serie A, porta con sé un bagaglio di esperienza e qualità che il Gela punta a rivitalizzare. Nelle ultime cinque stagioni le reti sono state poche (appena 8), ma la speranza è di ritrovare la miglior versione del bomber, che potrà affiancare Sarao per una coppia offensiva di grande impatto.

Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, Mbakogu si è messo in mostra con la Primavera rosanero segnando 15 gol in 32 presenze. L’esordio tra i professionisti arriva nel 2010 con il Padova in Serie B, prima di vivere un biennio da protagonista alla Juve Stabia: con le vespe colleziona 79 presenze tra Serie B e Lega Pro, firmando 16 reti e 10 assist, contribuendo anche alla promozione in cadetteria.







Il capitolo più importante della sua carriera resta però quello al Carpi. In Emilia ha disputato cinque stagioni, conquistando nel 2015 la storica promozione in Serie A e vivendo annate da protagonista in cadetteria, tra cui quella da 15 reti. Con i biancorossi totalizza 133 presenze ufficiali, con 37 gol e 21 assist, diventando un simbolo della squadra.

Non solo Italia, però. Mbakogu ha maturato esperienze internazionali in Grecia con l’Apollon Smyrnis, in Russia con il Krylya Sovetov Samara e in Croazia con l’NK Osijek, oltre ai ritorni in patria con Cosenza, Gubbio, Triestina, Legnago, Costa Amalfi e United Riccione. Ora il Gela punta su di lui per mettere a disposizione fisicità, esperienza e fiuto del gol, con l’obiettivo di trascinare i biancazzurri e far sognare i tifosi.