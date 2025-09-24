Palermo, Bereszynski in conferenza stampa / VIDEO ​​

Bartosz Bereszynski si è presentato in conferenza stampa come nuovo difensore del Palermo, raccontando l’inizio della sua avventura in rosanero: “Il primo contatto è arrivato due settimane fa con il direttore Osti, che conosco da tempo. Non ho avuto dubbi, sono molto contento di essere qui”.

Il polacco ha parlato anche del rapporto con Bani, altro rinforzo di esperienza: “Da avversari ci siamo affrontati spesso, ora siamo compagni e metteremo le nostre qualità al servizio della squadra. Palermo ha obiettivi importanti e faremo di tutto per raggiungerli”. Bereszynski ha rassicurato anche sulle sue condizioni fisiche: “Sto bene, mi sono allenato con intensità e mi sento pronto. Deciderà l’allenatore, ma sono a disposizione”.

Sul piano tattico ha mostrato grande disponibilità: “Ho ricoperto diversi ruoli, dal terzino sinistro al braccetto fino al quinto. Mi adatto senza problemi, conta aiutare la squadra. Pensiamo al Cesena, poi guarderemo partita dopo partita”. Nel ricordare il passato, ha sottolineato gli anni positivi vissuti alla Sampdoria e lo Scudetto con il Napoli, ma ora è concentrato sul presente: “Qui sento la stessa passione, voglio dare soddisfazioni ai tifosi”.







