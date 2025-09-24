Athletic Palermo – Igea Virtus 1 – 0 / LIVE | I nervosa gestiscono il vantaggio
31′ p.t. – Gli ospiti si fanno in avanti: l’Athletic si difende però bene, l’unico intervento di Greliak rimane quello su Samake.
26′ p.t. – Salvataggio di Greliak: bella parata del portiere su Samake.
23′ p.t. – Fase equilibrata della partita: l’Athletic continua a gestire il vantaggio cercando il raddoppio.
14′ p.t. – Buon inizio di partita da parte dell’Athletic, i nerorosa sono costantemente in attacco, l’Igea si difende.
12′ p.t. – MAURINO TRASFORMA IL RIGORE. Spiazzato De Falco, 1 – 0 per l’Athletic Palermo.
10′ p.t. – RIGORE PER L’ATHLETIC: atterrato Faccetti in area dopo un grande assist di Micoli.
3′ p.t. – Varela prova il gol da punizione: posizione proibitiva, palla alta.
1′ p.t. – Pioggia torrenziale al Velodromo. L’Athletic attacca da sinistra verso destra in completo nerorosa, gli ospiti con colori giallorossi.
ORE 16.04 – INIZIA LA PARTITA.
L’Athletic Palermo ospita l’Igea Virtus capolista con l’obiettivo di tornare alla. A partire dalle ore 16 la diretta testuale su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio ore 16)
ATHLETIC PALERMO: 22 Greliak, 31 Panaro, 7 Mazzotta (C), 5 Sanchez, 6 Crivello, 18 Maurino, 11 Varela, 8 Bongiovanni, 77 Faccetti, 9 Micoli, 14 Bonfiglio..
Allenatore: Marino.
IGEA VIRTUS: 12 De Falco, 3 Squillace, 4 Maddaloni, 7 Cicirello, 8 De Souza, 11 Samake, 15 Cess, 30 Balzano, 33 Calafiore, 45 Maggio, 63 Della Guardia.
Allenatore: Marra