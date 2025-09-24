Athletic Palermo, Mazzotta: "Pari che lascia amarezza, altra espulsione ingiusta" ​​

Parla Antonio Mazzotta, capitano dell’Athletic Club Palermo. Il difensore si è detto amareggiato per il pareggio maturato dai suoi contro l’Igea Virtus. I nerorosa hanno infatti dominato per larghi tratti la partita, poi a causa di un’espulsione è arrivata la rimonta dei messinesi per il 2 – 2 finale.

“Questo pareggio ci lascia tanta amarezza. Peccato perché la prestazione c’è stata, l’atteggiamento è stato giusto dall’inizio. Resta l’amarezza per un’altra espulsione ingiusta”.

“Gli episodi stanno girando a sfavore – conclude Mazzotta -, ma siamo contenti e convinti di essere sulla strada giusta. Quest’anno ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni”.







