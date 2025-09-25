Cesena – Palermo, le probabili formazioni: dubbi in difesa e a centrocampo

(AGGIORNATO IL 25 SETTEMBRE, ORE 11.53). Ecco le probabili formazioni di Cesena – Palermo, match valido per la 5a giornata della Serie B 2025/26 (appuntamento sabato 27 settembre, alle ore 15, Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena):

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Adamo; Shpendi, Blesa.

Indisponibili: Frabotta, Magni







Squalificati: /

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda (Diakité), Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin (Gomes), Augello; Le Douaron, Gyasi; Pohjanpalo.

Indisponibili: Gomis, Bardi, Ranocchia

Squalificati: /

Archiviata la parentesi di Coppa Italia, Inzaghi prosegue con le rotazioni, pronto a rilanciare i giocatori finora più utilizzati in campionato. Restano però dei nodi da sciogliere in difesa, a centrocampo e sulla trequarti, dove l’allenatore valuta diverse soluzioni. La sfida contro il Cesena si preannuncia simile a quella disputata a Bolzano: per questo motivo Inzaghi potrebbe decidere di partire con elementi adatti a interpretare una gara di questo tipo, rimandando altri innesti a partita in corso. Out Ranocchia, per un problema fisico, Gomis e Bardi.

DIFESA

Tra i pali ci sarà ancora Joronen. In difesa resta aperto il duello tra Peda e Diakité per il ruolo di braccetto destro, mentre Bani è pronto a riprendersi il posto al centro dopo l’assenza contro l’Udinese. Sul lato mancino del reparto difensivo, invece, dovrebbe agire Ceccaroni.

CENTROCAMPO

Sulle corsie esterne dovrebbero rientrare Pierozzi e Augello, mentre in mezzo al campo è praticamente certo l’impiego di Segre affiancato da uno tra Blin e Gomes. Il ballottaggio resta apertissimo: finora Inzaghi ha preferito Blin come alternativa a Ranocchia, ma Gomes è in ottima condizione e in passato ha già ricoperto con efficacia quel ruolo di ‘regista’ nella costruzione del gioco.

ATTACCO

La scelta dei trequartisti sarà determinante per definire l’impronta tattica del Palermo. Al momento, Le Douaron e Gyasi, come già accaduto a Bolzano, sembrano in vantaggio su Palumbo e Brunori, anche se Inzaghi mantiene ancora qualche valutazione aperta. Nessuna incertezza invece sulla punta: al centro dell’attacco ci sarà Pohjanpalo.

