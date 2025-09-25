Primi tre punti per il Siracusa, Turati: "È scoccata la scintilla. Immensa soddisfazione" ​​

Marco Turati, tecnico del Siracusa, è intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Potenza, che ha regalato ai suoi i primi tre punti stagionali. L’allenatore si è detto molto soddisfatto della prestazione della squadra.

“Oggi abbiamo giocato una grandissima partita – ha esordito Turati – con lo spirito giusto e con letture tattiche davvero importanti. Avevamo studiato bene l’avversario, una squadra forte e ben allenata, che finora era quella che aveva calciato di più in porta in tutta la Serie C.

“Sapevamo quanto fosse pericolosa, ma i miei ragazzi sono stati splendidi: per quasi tutto il primo tempo il Potenza non è riuscito a superare la nostra metà campo. Abbiamo recuperato tantissimi palloni e costruito gioco nonostante la pressione. La soddisfazione è immensa”, ha continuato.







Per Turati, questa vittoria può rappresentare la “scintilla” che serviva al Siracusa: “Tengo tantissimo al supporto dei nostri tifosi, che ci danno una spinta incredibile. I miei ragazzi sono venti leoni che sputano l’anima in campo e meritano grandi soddisfazioni”.

