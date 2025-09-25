Trapani, Aronica: "Resta un po' di rammarico, ma è stata una grande prestazione" ​​

Redazione 25/09/2025 11:28

Salvatore Aronica, tecnico del Trapani, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby contro il Catania, terminato con il punteggio di 1-1. Un risultato che lascia qualche rimpianto, come lui stesso ha ammesso, ma che conferma il buon momento dei granata.

È stata una partita dai due volti. Nel secondo tempo siamo riusciti ad alzare il baricentro e a trovare il gol con Fischnaller, una rete meritata – ha dichiarato Aronica -. Il vantaggio poteva portarci alla vittoria, che però purtroppo non è arrivata. C’è rammarico per il gol subito, soprattutto per il tempo perso nel rientro in campo di Salines”.

Guardando già alla prossima sfida, il tecnico ha anticipato qualche possibile cambio: “Ho la fortuna di avere una rosa ampia e sicuramente contro il Benevento ci sarà un po’ di turnover“.



Aronica ha poi voluto sottolineare la prova della sua squadra e il valore della partita: “È stata una grande prestazione, in un derby sentito e con tanto calcio di qualità. Dispiace per l’occasione mancata da Canotto, che poteva chiudere la gara”.

Infine, un commento sul clima allo stadio: “Fa piacere vedere il grande pubblico accorso al Provinciale. È il segnale che si è ristabilito l’entusiasmo tra la squadra e la città”.

