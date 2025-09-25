Trapani, Aronica: "Resta un po' di rammarico, ma è stata una grande prestazione" ​​

Salvatore Aronica, tecnico del Trapani, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby contro il Catania, terminato con il punteggio di 1-1. Un risultato che lascia qualche rimpianto, come lui stesso ha ammesso, ma che conferma il buon momento dei granata.

“È stata una partita dai due volti. Nel secondo tempo siamo riusciti ad alzare il baricentro e a trovare il gol con Fischnaller, una rete meritata – ha dichiarato Aronica -. Il vantaggio poteva portarci alla vittoria, che però purtroppo non è arrivata. C’è rammarico per il gol subito, soprattutto per il tempo perso nel rientro in campo di Salines”.

Guardando già alla prossima sfida, il tecnico ha anticipato qualche possibile cambio: “Ho la fortuna di avere una rosa ampia e sicuramente contro il Benevento ci sarà un po’ di turnover“.







Aronica ha poi voluto sottolineare la prova della sua squadra e il valore della partita: “È stata una grande prestazione, in un derby sentito e con tanto calcio di qualità. Dispiace per l’occasione mancata da Canotto, che poteva chiudere la gara”.

Infine, un commento sul clima allo stadio: “Fa piacere vedere il grande pubblico accorso al Provinciale. È il segnale che si è ristabilito l’entusiasmo tra la squadra e la città”.

