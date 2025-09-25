Catania, vice Toscano: "Col Trapani un punto importante" ​​

Parla Michele Napoli, vice allenatore del Catania, che ha guidato la squadra dalla panchina in sostituzione dello squalificato Toscano. Al termine del derby contro il Trapani, terminato 1 – 1, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dei rossazzurri.

“È un punto importante, soprattutto per come abbiamo reagito dopo le ultime due partite. A mio avviso, solo a Cosenza abbiamo completamente sbagliato approccio; contro il Sorrento, invece, non ho visto disastri, ma una gara che può capitare nell’arco di una stagione”, ha dichiarato Napoli.

Poi ha aggiunto: “Siamo contenti e orgogliosi di aver rinnovato il nostro contratto con il Catania. Era una decisione già presa, mancava solo l’ufficialità. Non credo che questo abbia condizionato i ragazzi: ci seguono in tutto e per tutto“.







LEGGI ANCHE

INZAGHI HA PROMOSSO LA LINEA VERDE