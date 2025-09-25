Catania, vice Toscano: “Col Trapani un punto importante”
Parla Michele Napoli, vice allenatore del Catania, che ha guidato la squadra dalla panchina in sostituzione dello squalificato Toscano. Al termine del derby contro il Trapani, terminato 1 – 1, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dei rossazzurri.
“È un punto importante, soprattutto per come abbiamo reagito dopo le ultime due partite. A mio avviso, solo a Cosenza abbiamo completamente sbagliato approccio; contro il Sorrento, invece, non ho visto disastri, ma una gara che può capitare nell’arco di una stagione”, ha dichiarato Napoli.
Poi ha aggiunto: “Siamo contenti e orgogliosi di aver rinnovato il nostro contratto con il Catania. Era una decisione già presa, mancava solo l’ufficialità. Non credo che questo abbia condizionato i ragazzi: ci seguono in tutto e per tutto“.
