Bonucci: "Palermo tra le piazze più prestigiose. Inzaghi scelta strategica" ​​

Leonardo Bonucci, ex difensore di Juventus, Milan e della nazionale, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in occasione di un evento benefico svoltosi a Trapani. L’ex centrale azzurro ha parlato a lungo del Palermo di Filippo Inzaghi, elogiando il lavoro dell’allenatore e l’ambizione del club rosanero.

“Da calciatore era un bomber di assoluto livello, da allenatore si sta confermando un vincente. L’obiettivo del Palermo è chiaro: conquistare la promozione in Serie A“, ha esordito Bonucci.

L’ex difensore ha poi commentato la scelta della società di puntare su Inzaghi: “Affidare la panchina a Pippo è stata una decisione strategica. Negli ultimi anni ha dimostrato tutto il suo valore in Serie B, centrando due promozioni in A con Benevento e Pisa. Sono sinceramente felice per il lavoro che sta svolgendo a Palermo”.







Bonucci ha evidenziato anche la qualità e l’identità della squadra rosanero: “È una formazione ben organizzata, con qualità e una mentalità vincente. Mi auguro che, con il sostegno della città e dei tifosi, i rosanero possano raggiungere il traguardo della Serie A, dove meritano di stare».

Poi, un ricordo personale legato allo stadio Barbera: “Palermo è una delle piazze più prestigiose del calcio italiano. Ricordo bene le trasferte al Barbera, sia con la Juventus che con la Nazionale: l’atmosfera era unica, carica di passione e calore. Giocare lì è sempre stato speciale“.

Infine, un messaggio rivolto a tutto il movimento calcistico italiano: “Palermo è una città innamorata del calcio. Una promozione in Serie A sarebbe un regalo straordinario non solo per i palermitani, ma per l’intero movimento. La massima serie ha bisogno di piazze come questa, capaci di portare in dote uno stadio iconico e una tifoseria che rappresenta un vero valore aggiunto”.

LEGGI ANCHE

INZAGHI PROMUOVE LA LINEA VERDE