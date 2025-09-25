CorSport – “Inzaghi ritrova i big. Ranocchia si ferma”

Naturalmente, Inzaghi ha focalizzato principalmente l’attenzione sulla partita di sabato, gestendo con attenzione i minuti dei probabili titolari.

Bani, Diakité, Ceccaroni e Pohjanpalo sono stati completamente preservati, mentre gli altri hanno mantenuto un ritmo adeguato per arrivare comunque freschi e motivati al Manuzzi.

La vera preoccupazione riguarda l’infortunio di Ranocchia, su cui il tecnico aveva riposto molte aspettative. Ulteriori analisi odierne chiariranno l’entità del problema muscolare dell’ex Monza; tuttavia, considerando la frequenza ravvicinata delle partite (i rosa giocheranno tre volte in una settimana), è quasi certo che il centrocampista sarà disponibile solo dopo la sosta di ottobre, auspicabilmente in tempo per un altro incontro importante, quello del 18 contro il Modena al Barbera.







In una rosa molto ampia non mancano le alternative: Gomes rappresenta la prima opzione, ma non si possono escludere nemmeno le ipotesi Blin – che martedì è stato impiegato anche come centrale difensivo per necessità – o lo stesso Giovane. Nel frattempo Palumbo sembra destinato a diventare sempre più centrale nel cuore della manovra rosanero. Lo scrive il Corriere dello Sport.