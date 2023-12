Roma-Napoli, Mazzarri ne recupera due, Mou ne perde altrettanti | Giallorossi in fondo al baratro

Se il tecnico dei partenopei può finalmente sorridere, il collega portoghese è su tutte le furie: altri problemi in squadra.

In questo periodo ci sono due squadre, in particolare, in Serie A che continuano a leccarsi le ferite in seguito a problematiche di vario genere. Stiamo parlando della Roma e del Napoli che saranno avversarie nel prossimo match di campionato di sabato 23 dicembre.

Partiamo dai partenopei che sono reduci da risultati poco soddisfacenti. De Laurentiis per il dopo Spalletti aveva affidato le chiavi della squadra all’allenatore francese Rudi Garcia. Quest’ultimo che in passato aveva allenato anche la Roma, non è arrivato a Natale.

E’ stato esonerato dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli in seguito a prestazioni deludenti e a risultati poco convincenti. Pertanto, la società azzurra ha affidato l’arduo compito di riprendere in mano il campionato e le varie competizioni a Walter Mazzarri, già allenatore degli azzurri 10 anni or sono.

Se la situazione a Napoli è abbastanza complicata per i motivi che abbiamo menzionato, la Roma sta vivendo un campionato in risalita. L’ultima sconfitta contro il sorprendente Bologna di Thiago Motta, non ha fatto altro che evidenziare le diverse problematiche presenti in squadra.

Che fine ha fatto Smalling?

Quando i giallorossi si ritrovano senza Lukaku e Dybala, faticano a trovare la via del goal e soprattutto la fantasia giusta per mettere al sicuro il risultato. C’è da dire che José Mourinho, dall’inizio di questa stagione sembra essere affranto dai tanti giocatori su cui non può contare, come nella passata stagione.

Uno fra tutti è sicuramente il difensore inglese Chris Smalling. I suoi vari problemi muscolari sembrerebbero essere così fastidiosi e persistenti da non essere riuscito a rientrare in squadra nemmeno per la fine di questo anno in corso.

Zielinski e Anguissa In, Mancini e Cristante Out

Pertanto, il tecnico portoghese ha dovuto ridisegnare la squadra al meglio possibile affinché questo gap venisse quantomeno colmato. Ora però, le due squadre si ritrovano a giocare da avversarie in Serie A e, le ultime sconfitte per entrambe saranno sicuramente uno sprono maggiore per ottimizzare al meglio questo match.

Infatti, Walter Mazzarri ha ritrovato già due innesti importanti con il recupero di Zieliński e Anguissa mentre, la Roma dovrà fare a meno di Mancini e Cristante. Questi, si aggiungono ad una lunga lista di infortunati composta da Kumbulla, Abraham, Dybala e Aouar.