Rubinho sui portieri in B: “Pigliacelli sta facendo cose buone, Bardi è una sicurezza”

“Bene anche portieri come Pigliacelli e Fulignati che stanno facendo cose buone“. Parola di Fernando Rubinho che analizza gli estremi difensori del campionato cadetto e non solo in un’intervista a Tuttomercatoweb.

L’ex giocatore di Palermo e Juventus, tra le altre, loda anche “Bardi che è una sicurezza. Mi era piaciuto Sarr della Cremonese, era stato offerto Timo Horn ai grigiorossi ma hanno fatto altre scelte”.

Poi la A. “Mi è sempre piaciuto e si sta confermando anche adesso Di Gregorio. Carnesecchi sta facendo bene all’Atalanta, ha la fiducia del mister. Poi c’è Meret”.