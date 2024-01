Osimhen all’agente di Kvara: “Tieni il mio nome lontano, idiota e pezzo di sporcizia”

Victor Osimhen si scaglia verbalmente con l’agente del compagno di squadra al Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Mamuka Jugeli martedì aveva infatti parlato del futuro del nigeriano dandolo per sicuro partente in estate in direzione Arabia Saudita.

La furia di Osimhen è stata espressa attraverso i social network con una storia su Instagram dalle parole pesantissime. “Caro Mamuka Jugeli – ha scritto Osimhen – sei un pezzo di sporcizia e una vergogna“.

“Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare, idiota! Tieni il mio nome lontano dalla tua bocca!”, ha concluso.