Salernitana, Breda: “L’organico del Palermo è inferiore solo al Sassuolo”

Alla vigilia della delicata sfida contro il Palermo, l’allenatore della Salernitana, Roberto Breda, è intervenuto in conferenza stampa, sottolineando quanto sia fondamentale non fallire questo appuntamento per continuare a inseguire l’obiettivo salvezza.

“Sono otto partite che hanno un peso importante – afferma – . Per noi adesso esiste solo il Palermo e deve essere un’opportunità per fare più punti possibili. Come organico, dopo il Sassuolo vengono i rosanero. Dobbiamo fare punti a prescindere da chi abbiamo davanti, non serve essere condizionati”.

“Non mi aspetto un Palermo morto e già rassegnato, ma una squadra con una forte determinazione e voglia di fare bene – continua – . I rosanero hanno perso l’ultima gara, ma fino al 70′ vincevano 2 – 0. Noi speriamo di portare la gara dove vogliamo, abbiamo massimo rispetto e conosciamo la loro voglia di rivalsa. Dobbiamo pensare a noi e fare una grande partita, per mille motivi. Per batterli dobbiamo fare una prestazione importante”.





