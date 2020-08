La Salernitana punta il tecnico del Trapani Fabrizio Castori per sostituire il dimissionario Ventura. E’ questa la notizia riportata sulle colonne di Tuttosport. Pronto, quindi, un summit tra Lotito, Mezzaroma e il ds Fabiani per selezionare il profilo migliore per la panchina.

L’allenatore è la prima scelta del club e potrebbe portare con se i fedelissimi Pettinari e Taugourdeau per rafforzare la rosa. Rimangono comunque “vive” le piste che portano a Colantuono e Nesta.





E intanto, Claudio Lotito, in questi giorni è stato vittima delle contestazioni dei tifosi che hanno apposto striscioni contro la gestione del patron biancoceleste, reo di aver tolto l’identità alla squadra granata in favore della Lazio. Questa sera alla 19 è, infatti, in programma una manifestazione pubblica dei tifosi.

LEGGI ANCHE

FROSINONE – PORDENONE: IL REGOLAMENTO DELLA SEMIFINALE DEI PLAYOFF DI SERIE B