Salvatore Esposito, parla il d.s. dello Spezia: "Ecco quanto chiediamo per lui" ​​

Le voci circolate nelle ultime ore su un possibile assalto da parte del Besiktas per Salvatore Esposito trovano una smentita. A parlare è direttamente il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, che ai microfoni del portale turco Rabona Digital ha commentato la situazione del centrocampista, miglior regista dell’ultima Serie B.

Il dirigente, prossimo al rinnovo biennale con il club ligure, ha confermato come l’interesse del club turco non sia recente e che, al momento, non ci sono trattative in corso: “L’offerta del Besiktas risale allo scorso gennaio, quando assieme al calciatore si decise di continuare insieme. Oggi non abbiamo ricevuto nessuna nuova proposta“.

Il prezzo è fissato

Niente pressing turco, almeno per ora, ma le idee del club di via Melara sono chiarissime: Salvatore Esposito non partirà per una cifra inferiore al suo valore. Melissano ha dichiarato apertamente quale sia la valutazione stabilita dallo Spezia per lasciar partire il suo playmaker: “Il prezzo di Esposito? Chiediamo almeno 6 milioni di euro più bonus“.





Una cifra che pone l’asticella alta per chiunque voglia mettere le mani sul classe 2000, reduce da una stagione brillante, fatta di visione, geometrie e leadership. Il centrocampista rappresenta uno degli asset più importanti della rosa di mister Luca D’Angelo e lo Spezia non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello.

