Sampdoria, Donati all’ultima spiaggia: Dionisi come sostituto in caso di esonero? ​​

La crisi della Sampdoria non accenna a fermarsi: quattro sconfitte in altrettante partite contro Modena, Südtirol, Cesena e Monza hanno lasciato i blucerchiati a quota zero in classifica. L’ultimo ko con i brianzoli ha spinto la società a interrogarsi sul futuro dell’allenatore Massimo Donati.

La dirigenza, almeno per ora, sembra intenzionata a confermarlo fino alla prossima gara con il Bari, sfida già cruciale. I pugliesi, infatti, non se la passano meglio: hanno raccolto un solo punto nelle prime giornate e cercano anch’essi la svolta.

Sullo sfondo, però, iniziano già a circolare i primi nomi per una possibile successione. Tra questi c’è quello di Alessio Dionisi, reduce dall’esperienza poco brillante sulla panchina del Palermo e ancora sotto contratto con i rosanero.







Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, Dionisi potrebbe subentrare in caso di esonero di Donati, ma per arrivare alla fumata bianca sarebbe necessario un aiuto del Palermo, vista la situazione contrattuale dell’allenatore.

