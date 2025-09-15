Sampdoria, tensione alle stelle: pugni e calci all’auto del presidente Manfredi ​​

In casa Sampdoria il clima è tesissimo dopo l’ennesima sconfitta e un avvio di campionato da incubo: tre partite, zero punti. Come riportato dal Secolo XIX, al termine della sfida casalinga persa 1-2 con il Cesena alcuni tifosi blucerchiati hanno preso di mira le auto del presidente Manfredi e di Joseph Tay, uno degli azionisti del club.

Per prevenire disordini, le forze dell’ordine hanno trattenuto i due dirigenti per circa mezz’ora dopo la gara. Tuttavia, una volta lasciato lo stadio, il contatto con i tifosi è stato inevitabile. Alcuni li hanno riconosciuti e hanno iniziato a colpire con pugni e schiaffi la vettura su cui viaggiavano.

Non si sono registrati danni né feriti, ma l’episodio rappresenta l’ennesima testimonianza del malcontento e della tensione che circondano l’ambiente blucerchiato, già provato da una stagione fallimentare e da un nuovo inizio shock con zero punti in tre gare.





