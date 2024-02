Sampdoria, Verre non convocato per il match contro il Cosenza

Valerio Verre rimane fuori dalla lista dei convocati per il match contro il Cosenza: è questa la decisione presa dalla Sampdoria, che sta punendo il calciatore colpevole secondo la dirigenza di non aver accettato un’offerta dalla Turchia nel mercato di gennaio e di aver rifiutato una riduzione dello stipendio una volta rimasto in blucerchiato.

“Non ci sono novità“. È stata questa la risposta di Andrea Pirlo alle domande su Verre in conferenza stampa: il calciatore, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, si è allenato con la squadra in settimana ma è comunque rimasto fuori dalla lista dei convocati.