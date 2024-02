Serie D, tragedia nel girone I: morto un calciatore del San Luca

Una tragedia colpisce il girone I di Serie D: Marco Pezzati, calciatore del San Luca, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte del 22 febbraio.

Il club calabrese ha chiesto il rinvio del match contro il Portici tramite un comunicato: “In un tragico e terribile incidente stradale avvenuto nella notte a Isca provincia di Catanzaro, è morto il nostro calciatore Marco Pezzati. La società, lo staff tecnico e i calciatori non appresa la ferale e devastante notizia, hanno deciso di sospendere tutte le attività per unirsi al dolore della famiglia che purtroppo è anche nostro. Come società abbiamo già inoltrato richiesta di rinvio della gara in programma domenica a Portici, perché è chiaro che in questo tristissimo e terribile momento il calcio e tutto il resto passano in secondo piano, perché è venuto a mancare un ragazzo nel pieno della maturità, con ancora una vita e tanti sogni davanti.

“Marco era uno di noi. Una guida fuori e dentro il campo. Un ragazzo solare che sapeva guidare il gruppo, uni amico vero che alla causa sportiva del nostro piccolo paese ha dato tutto sé stesso. Con la sua tragica morte, l’ASD San Luca che è una famiglia, perde uno dei suoi figli migliori. Un esempio umano e sportivo amato dal nostro meraviglioso pubblico con il quale Marco era riuscito ad instaurare un profondo e sincero rapporto di vita. Ciao meraviglioso guerriero. Ti sia lieve la terra. Noi non ti dimenticheremo mai. Sarai dei nostri per sempre”.