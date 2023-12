Sancataldese – Reggio Calabria in tv e streaming: dove vedere in diretta, canale, orario / Serie D

Il Reggio Calabria, reduce da due vittorie consecutive, affronta la Sancataldese, decima in campionato e in striscia positiva da quattro match. Calcio d’inizio alle ore 14.30 di oggi, domenica 17 dicembre. Ma dove vedere la partita in tv e streaming?

SANCATALDESE – REGGIO CALABRIA, INFO TV E STREAMING: DOVE VEDERLA GRATIS, IN CHIARO, CANALE, LINK

Come per tutti i match in trasferta della ‘nuova’ Reggina, è prevista la diretta tv e streaming in chiaro. Hanno acquisito i diritti due emittenti televisivi: Rete Reggio e Reggio Tv. Rete Reggio è visibile al canale 83 del digitale terrestre in Calabria, mentre Reggio Tv al canale 77. In streaming, il sito di Rete Reggio è disponibile a questo link; mentre per accedere allo streaming di Reggio Tv basta cliccare su questo link.