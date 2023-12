Trapani – Gioiese in tv e streaming: dove vederla, orario, canale / Serie D

Il Trapani capolista, e a +4 dal Siracusa secondo, affronta la Gioiese terzultima. Calcio d’inizio alle ore 14.30 di oggi, domenica 17 dicembre. Ma dove vedere la partita in tv e streaming?

TRAPANI – GIOIESE SERIE D: PARTITA IN TV E STREAMING GRATIS, CANALE, LINK

La partita non sarà visibile in diretta tv e streaming, ma solamente in differita e a trasmetterla sarà l’emittente locale siciliana “La TR3” (per le partite in trasferta, invece la trasmissione sarà in diretta), visibile in tv in Sicilia sul canale 83 del digitale terrestre. Lo streaming dell’emittente è disponibile sul sito ufficiale (latr3.it) e sulla pagina Facebook (VEDI QUI).