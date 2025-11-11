Santoro: “Il Palermo ha un organico forte, come Monza e Venezia”
Simone Santoro, calciatore e punto di riferimento del Modena, ha vinto il premio come miglior centrocampista della scorsa stagione insieme Salvatore Esposito dello Spezia. Intervistato a margine della serata, l’ex rosanero ha parlato anche del Palermo.
“Il Palermo, come Venezia e Monza, ha un organico forte, ma in Serie B ogni partita è una storia a sé. Rispetto alla scorsa stagione, con il Sassuolo fuori categoria, il campionato appare più equilibrato. Il Monza resta tra i favoriti, ma anche il Cesena si sta facendo notare, e noi vogliamo esserci tra le sorprese”, afferma
“Contro squadre molto attrezzate, abbiamo dimostrato il nostro valore – dice – . Sappiamo che la Serie B è un campionato difficile, da affrontare partita dopo partita. L’obiettivo è chiaro: vogliamo essere protagonisti fino in fondo”.
LEGGI ANCHE
PALERMO, LA CRISI PASSA ANCHE DAL CENTROCAMPO
3 thoughts on “Santoro: “Il Palermo ha un organico forte, come Monza e Venezia””
QUESTO CI PRENDE IN GIRO, I NOSTRI GIOCATORI STRAPAGATI E PRESUNTUSI RICORDA IO AMO SOLO LA MAGLIA CHI LA INDOSSA PASSA IL PALERMO RIMANE QUINDI TU FATTI LA TUA STRA NON COMMENTARE.
Stadionews, non è che continuando a pubblicare simili ignobili “veline” consolate i tifosi, eh? A me sembra solo che ci prendano in giro, da fuori…
E non è che così si vada in A, eh?
lei è veramente fissato, mi dispiace. Per lei. Le veline o non veline che passa Stadionews sono affare mio, non suo. Se vuole cambia sito così purifichiamo l’aria. (gm)