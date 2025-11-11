Santoro: "Il Palermo ha un organico forte, come Monza e Venezia" ​​

Simone Santoro, calciatore e punto di riferimento del Modena, ha vinto il premio come miglior centrocampista della scorsa stagione insieme Salvatore Esposito dello Spezia. Intervistato a margine della serata, l’ex rosanero ha parlato anche del Palermo.

“Il Palermo, come Venezia e Monza, ha un organico forte, ma in Serie B ogni partita è una storia a sé. Rispetto alla scorsa stagione, con il Sassuolo fuori categoria, il campionato appare più equilibrato. Il Monza resta tra i favoriti, ma anche il Cesena si sta facendo notare, e noi vogliamo esserci tra le sorprese”, afferma

“Contro squadre molto attrezzate, abbiamo dimostrato il nostro valore – dice – . Sappiamo che la Serie B è un campionato difficile, da affrontare partita dopo partita. L’obiettivo è chiaro: vogliamo essere protagonisti fino in fondo”.







