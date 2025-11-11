Salvini: "Il Bari è l’unica multiproprietà che ci piace. Le altre..." ​​

Durante un comizio a Bari organizzato dal centrodestra in sostegno alla candidatura di Luigi Lobuono per le prossime elezioni regionali in Puglia, Matteo Salvini ha affrontato anche un tema molto discusso nel mondo del calcio: quello delle multiproprietà. Il ministro delle Infrastrutture e vicepremier ha elogiato il progetto sportivo dei De Laurentiis, definendolo un modello positivo e diverso rispetto ad altri casi presenti nel panorama italiano.

“Coinvolgere i cittadini nella gestione dei club”

Nel suo intervento, Salvini ha annunciato l’intenzione di promuovere una legge che apra la gestione delle società sportive alla partecipazione diretta dei cittadini. “Voglio parlare di un progetto di legge già approvato alla Camera e che conto sia approvato anche al Senato. Ripensando a quello che sta accadendo alla proprietà del Bari, coinvolgere persone e cittadini nella gestione delle società avvicinerebbe lo sport ai territori“.

“Il Bari è l’unica multiproprietà che ci piace”

Il leader della Lega ha poi ribadito la sua posizione favorevole nei confronti della gestione del club biancorosso: “È l’unica multiproprietà che ci piace, le altre non fanno l’interesse del Paese“. Salvini ha sottolineato come l’obiettivo della nuova legge sia costruire “un modello di partecipazione diffusa, che restituisca ai tifosi e alle comunità locali un ruolo attivo nella vita dei club sportivi”. La proposta, già licenziata dalla Camera, approderà al Senato nelle prossime settimane, con l’intento di rafforzare il legame tra calcio e territorio.







LEGGI ANCHE

PALERMO, LA CRISI PASSA ANCHE DAL CENTROCAMPO