Juve Stabia, Leone: “Palermo fortissimo, lotterà per la Serie A”
Giuseppe Leone, centrocampista della Juve Stabia, è stato intervistato per TMW ed è tornato a parlare della vittoria contro il Palermo.
“Venivamo dalla sconfitta col Modena, volevamo reagire. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra fortissima, che sicuramente lotterà per la Serie A. Siamo doppiamente contenti, sia per la reazione che per la vittoria contro una grande squadra”, afferma.
Leone parla della differenza tra Abate e Pagliuca: “Sicuramente sono due allenatori che amano giocare a calcio, amano giocare con la palla. Abate è un grande lavorate, ci fa stare sereni e prepara le partite al meglio”.
