Gautieri: "Il Palermo è la squadra più forte del campionato" ​​

Carmine Gautieri, ex allenatore di Taranto e Avellino tra le altre, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato di Serie B, ribadendo che il Palermo è la squadra più forte, nonostante l’ultimo periodo difficile.

“Il Palermo è la squadra più forte del campionato e nessuno si aspettava questo calo – dice – . Ma ha tutto per rialzarsi: tifoseria, squadra, club. Si rialzerà. La Sampdoria è sulla falsariga dell’anno scorso e deve reagire presto perché sta deludendo da tanto e questo non va bene”.

“Bene il Mantova che ha confermato Possanzini, l’anno scorso se ne parlava come un fenomeno: lo stavano facendo passare per uno scarso, la società è stata brava a trattenerlo. A Pescara c’è un presidente che ha sempre difeso gli allenatori. Questa decisione non me l’aspettavo, è uno che protegge sempre il proprio allenatore”, conclude.







