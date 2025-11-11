Gautieri: “Il Palermo è la squadra più forte del campionato”
Carmine Gautieri, ex allenatore di Taranto e Avellino tra le altre, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato di Serie B, ribadendo che il Palermo è la squadra più forte, nonostante l’ultimo periodo difficile.
“Il Palermo è la squadra più forte del campionato e nessuno si aspettava questo calo – dice – . Ma ha tutto per rialzarsi: tifoseria, squadra, club. Si rialzerà. La Sampdoria è sulla falsariga dell’anno scorso e deve reagire presto perché sta deludendo da tanto e questo non va bene”.
“Bene il Mantova che ha confermato Possanzini, l’anno scorso se ne parlava come un fenomeno: lo stavano facendo passare per uno scarso, la società è stata brava a trattenerlo. A Pescara c’è un presidente che ha sempre difeso gli allenatori. Questa decisione non me l’aspettavo, è uno che protegge sempre il proprio allenatore”, conclude.
LEGGI ANCHE
PALERMO, LA CRISI PASSA ANCHE DAL CENTROCAMPO
4 thoughts on “Gautieri: “Il Palermo è la squadra più forte del campionato””
Aggiungerei che 2+2 fa 4 e abbiamo finito col festival delle banalità assolute…ma che interviste sono queste?!
Non é che ci stanno a prendere per cu…..?
Hanno rotto la milinciana con sta cosa, c’è il Monza che ha nazionali e gioca in B e i più forti siamo noi? ma piffauri siamo sesti i più forti non siamo di certo noi.
Sono sempre più convinto, che, l’organico del Palermo non sia inferiore a nessuno. Il problema è che non abbiamo un allenatore che insegni calcio.