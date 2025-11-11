Soleri: "Palermo e Venezia daranno battaglia al Monza fino alla fine" ​​

Serata speciale per Edoardo Soleri, protagonista al Gran Galà del Calcio AIC dove ha ricevuto il premio per il gol più bello della scorsa stagione di Serie B, grazie alla spettacolare rovesciata realizzata contro la Salernitana all’Arechi. Un riconoscimento prestigioso per l’attaccante dello Spezia, che ha vissuto momenti difficili a causa di un infortunio ma ora è pronto a tornare protagonista.

“Il Palermo si rialzerà, ha grande qualità”

Nel corso della serata, Soleri ha parlato anche del Palermo, club a cui è rimasto fortemente legato dopo le stagioni in rosanero. “Sono convinto che Palermo e Venezia daranno battaglia al Monza fino alla fine“. Parole di stima e fiducia verso una società e una città che lo hanno fatto crescere, calcisticamente e umanamente.

