Palermo, Bereszynski convocato dalla Polonia: tre rosanero in nazionale
Novità in casa Palermo sul fronte delle convocazioni internazionali. Bartosz Bereszynski è stato infatti inserito nella lista della Nazionale polacca per le prossime gare valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il difensore rosanero prenderà parte alle sfide contro i Paesi Bassi e Malta. La Polonia scenderà in campo il 14 novembre a Varsavia contro gli olandesi, mentre il 17 novembre affronterà Malta a Ta’ Qali.
Joronen e Pohjanpalo con la Finlandia
Oltre al difensore polacco, altri due giocatori del Palermo risponderanno alla chiamata delle rispettive nazionali. Si tratta di Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo, entrambi confermati dal commissario tecnico della Finlandia. I due finlandesi prenderanno parte alla gara di qualificazione al Mondiale contro Malta, in programma il 14 novembre a Helsinki, e all’amichevole del 17 novembre contro Andorra, che si disputerà a Tampere.
Tre rosanero in giro per l’Europa
Per il Palermo sarà dunque un periodo con tre protagonisti impegnati lontano dalla Sicilia. Al rientro, Bereszynski, Joronen e Pohjanpalo torneranno a disposizione di Inzaghi per preparare la prossima sfida di campionato, in programma il 22 novembre contro l’Entella.
1 thought on “Palermo, Bereszynski convocato dalla Polonia: tre rosanero in nazionale”
che resti in Polonia Bereszynski, calciatore finito e senza stimoli, venuto qui a fare il turista